18. August 2019, 21:38 Uhr Lenggries Opferstock in Kapelle geplündert

Erneut hat ein Dieb den Opferstock in einer Kirche geplündert. Nach der Tat in der Tölzer Mühlfeldkirche leerte ein Unbekannter nun Spendenbehälter in der St.-Antonius-Kapelle in Wegscheid. Dazu bog er den Metalldeckel des Opferstocks mit einem Hebelwerkzeug auf. Die Beute dürfte sich auf etwa 30 Euro belaufen. Die Tat geschah am Freitag zwischen 8.30 und 19.30 Uhr. Um Hinweise wird gebeten, Telefon 08041/76 10 60.