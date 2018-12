16. Dezember 2018, 22:00 Uhr Lenggries Mit 1,1 Promille gegen Auto geprallt

Einen Sachschaden von 9000 Euro hat der Fahrer eines Kleintransporters an einem Auto angerichtet, das in der Bahnhofstraße in Lenggries geparkt war. Nach dem Unfall, der sich am Freitag kurz vor 19.30 Uhr ereignete, verschwand der 21-jährige Wackersberger laut Polizei zunächst. Später kehrte er mit einigen Freunden als Beifahrer in einem anderen Fahrzeug zurück. Die Polizei stellte bei ihm Alkoholgeruch fest und unterzog ihn einem Test, der einen Wert von mehr als 1,1 Promille ergab. Der Führerschein des 21-Jährigen wurde sichergestellt.