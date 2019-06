30. Juni 2019, 22:17 Uhr Lenggries Gleitschirmflieger bei Absturz schwer verletzt

Diverse Brüche hat sich ein Gleitschirmflieger am Samstagvormittag gegen 11.15 Uhr bei einem Absturz am Brauneck zugezogen. Der 52-Jährige aus Aidenbach im Landkreis Passau war mit seinem Gleitschirm auf Höhe des "Umsetzers" am Brauneck zu tief geflogen und verfing sich mit seinem Schirm in der Spitze eines Baumes. Anschließend fiel er einige Meter tief nach unten auf einen Felsen, wo er schwer verletzt liegen blieb. Er wurde von der Bergwacht erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen, wo diverse Brüche festgestellt wurden.