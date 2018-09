2. September 2018, 22:19 Uhr Lenggries Feuerwehr löscht Kellerbrand

Zwei Kellerabteile sind am Samstagmorgen im Lenggrieser Ortsteil Fleck in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, haben Anwohner eines Mehrfamilienhauses gegen 7.50 Uhr bemerkt, dass Rauch aus ihren Kellern stieg, und die Feuerwehr alarmiert. Einsatzkräfte aus Fleck, Winkel und Lenggries lokalisierten dort ein Feuer in zwei Kellerabteilen des Hauses. Den Brand konnten die Feuerwehrleute schließlich löschen. Sie gehen davon aus, dass ein defektes Elektrogerät das Feuer verursacht hat. Verletzt wurde niemand. Bei dem Brand wurden die Kellerabteile mit allen dort aufbewahrten Wertgegenständen zerstört. Der Gesamtschaden beträgt rund 4000 Euro.