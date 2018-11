1. November 2018, 21:46 Uhr Lenggries Brei statt Stillen

Wie Babys vom Stillen auf Brei umgestellt werden, zeigt der Kurs "Hallo Löffel", den das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten aus Holzkirchen (AELF) zusammen mit Oekotrophologin Christine Hoffart am Donnerstag, 15. November, in der Hebammenpraxis, Bahnhofsplatz 2, in Lenggries anbietet. Der Vortrag mit Kochvorführung beginnt um 12 Uhr und dauert etwa anderthalb Stunden. Um verbindliche Anmeldung bis Montag, 9. November, wird gebeten, E-Mail: theresia.lindermayer@aelf-hk.bayern.de, Internet: www.weiterbildung.bayern.de