29. August 2018, 21:52 Uhr Lenggries Blechschaden auf Bundesstraße

Auf der Bundesstraße 307 ist ein 24-jähriger Kraftradfahrer mit einem Pkw zusammengestoßen. Nach der Sylvenstein-Staumauer bog der Motorradfahrer in die Bundesstraße 13 ein. Dort legte sich das Fahrzeug vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die rechte Seite und rutschte in den entgegenkommenden Pkw. Der Motorradfahrer meinte allerdings, den 63-jährigen Pkw-Fahrer auf seiner Fahrbahn erkannt zu haben. Die Fahrer trugen keine Verletzungen davon. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt etwa 10 000 Euro.