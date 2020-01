Bei einem Verkehrsunfall in Lenggries ist am Freitagnachmittag eine 80-Jährige leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht fuhr ein 61-jähriger Jachenauer gegen 14.45 Uhr mit seinem Auto auf dem Roßsteinweg in Lenggries in Richtung Hirschbachweg. An der Straßeneinmündung übersah das von rechts auf dem Hirschbachweg kommende, vorfahrtsberechtigte Auto eines 85jährigen Lenggriesers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die 80-jährige Frau des Lenggriesers auf dem Beifahrersitz leicht verletzt wurde. Sie wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in die Tölzer Asklepios-Klinik gebracht. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 11 500 Euro.