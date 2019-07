1. Juli 2019, 21:40 Uhr Leichter von A nach B Drei Workshops zu Nahverkehrsplan

Das Rahmenkonzept zum ÖPNV soll bis Ende November fertig sein

Der Landkreis packt an: Noch in diesem Jahr soll es losgehen mit der Aufstellung eines Nahverkehrsplans. Darin sind die Qualitäts- und Zielvorgaben für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) festgehalten. Erarbeitet wird er von der MVV Consulting GmbH. Den Zeitplan und die Vorgehensweise erläuterte Markus Haller, Bereichsleiter Konzeption, im Umwelt- und Infrastrukturausschuss des Kreistags. Drei Workshops mit allen Beteiligten sind geplant. Am 25. November soll dem Ausschuss die Rahmenkonzeption vorgestellt werden.

Für den Nahverkehrsplan nehmen die Experten der MVV Consulting GmbH die Gesamtverkehrssituation im Landkreis unter die Lupe. Untersucht werden unter anderem Schwachstellen bezüglich Angebot, Nachfrage, Betrieb und Wirtschaftlichkeit. Es obliege dem Landkreis, Angebotsstandards wie auch Hauptverkehrszeiten festzulegen, sagte Haller. Immer fest im Blick: die Finanzierbarkeit des neuen Angebots. Der Nahverkehrsplan solle auf Grundlage des Strukturgutachtens der Planungsregion 17 erstellt werden. Nachgefragt werde auch bei den weiterführenden Schulen sowie den Behinderten- und Seniorenvertretung im Landkreis. All diese Wünsche und Anregungen würden gebündelt, erklärte Haller. Ebenfalls berücksichtigt werden die Nahverkehrspläne der Nachbarlandkreise.

Der erste Workshop findet am 8. Oktober im Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen statt. Für die Workshops und die Konzeption von Maßnahmen wird der Landkreis zunächst in drei Planungsbereiche unterteilt: nördlicher Landkreis (Bad Tölz, Dietramszell, Egling, Eurasburg, Icking, Geretsried, Königsdorf, Münsing, Wolfratshausen), Isarwinkel (Bad Tölz, Gaißach, Greiling, Jachenau, Lenggries, Reichersbeuern, Sachsenkam, Wackersberg) und Loisachtal (Bad Heilbrunn, Benediktbeuern, Bichl, Kochel am See, Schlehdorf). Ziel sei eine Ausdehnung des MVV-Bereichs auch auf den Südlandkreis. Ende 2020 soll der Nahverkehrsplan fertig sein.