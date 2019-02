21. Februar 2019, 21:36 Uhr Lehrer stellen sich vor Musikschule Bad Tölz öffnet ihre Türen

Die Sing- und Musikschule Bad Tölz lädt am Tag der offenen Tür, Samstag, 16. März, von 9.30 bis 13 Uhr interessierte Schüler und Eltern ein, die Bildungseinrichtung als Haus voll Musik kennenzulernen. Lehrkräfte und Schulleitung stehen für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung und teilen Wissenswertes zu den jeweiligen Instrumenten mit. 33 musikpädagogisch und künstlerisch qualifizierte Lehrkräfte unterrichten zahlreiche Instrumentalfächer (Holz- und Blechblasinstrumente, Tasteninstrumente, Streichinstrumente, Zupf- und Schlaginstrumente) sowie Stimmbildung und Gesang in kleinen Gruppen und einzeln. Am Tag der offenen Tür besteht auch die Möglichkeit, sich ein Bild zu machen vom Vokalunterricht, dem Ensemblemusizieren und dem Musiktheater, von Projekten, Kinder-/Jugendchor, Musikgarten und Orientierungsfächern. Der Informationstag findet in diesem Jahr erneut nicht nur in den Räumen der Sing- und Musikschule im Greiner-Kulturhaus (Am Schlossplatz 5), sondern auch im benachbarten Marionettentheater (Am Schlossplatz 9) statt.