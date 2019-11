Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen besitzt seit September eine neue Drohne für Feuerwehreinsätze. Vor der Anschaffung wurden 15 Piloten aus der Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL) für die Handhabung des Fluggerätes ausgebildet, das bei der Personensuche, bei Lawinengefahr oder bei Waldbränden zum Finden von Glutnestern eingesetzt werden soll. Die Drohne, die circa 10 000 Euro gekostet hat, ist mit einer Kamera ausgestattet, die auch ein Wärmebild aufnehmen kann. Wird die UG-ÖEL zur Unterstützung der Feuerwehr angefordert, kann sie damit die Luftaufnahmen liefern. Kreisbrandmeister Funk Josef Bail erklärt, dass die Feuerwehr-Drohne anders als viele Drohnen im Privatgebrauch nicht per Tablet, sondern mit Fernsteuerung geflogen wird. Die Luftbilder werden laut Bail per W-Lan an die Fernbedienung gesendet und dann auf einen großen Bildschirm übertragen. Bisher musste die Drohnengruppe noch nicht zu einem Einsatz gerufen werden. Sie hat aber bereits mehrere Übungsflüge absolviert.