28. Februar 2019, 21:56 Uhr Launige Rückschau Applaus zum Abschied

Robert Lug verlässt nach 29 Jahren den Geretsrieder Stadtrat

Von Susanne Hauck, Geretsried

Mit stehenden Ovationen ist der langjährige Geretsrieder Stadtrat Robert Lug (FW) am Dienstag verabschiedet worden. "Als ich 1990 anfing, haben wir Krawatten und Anzüge von zweifelhaftem Design getragen, geraucht wie die Schlote und während der Sitzung Alkohol getrunken", hielt Lug eine launige Rückschau auf die Gebräuche im Stadtrat anno dazumal. Bevor er den Saal verließ, gab er seinen ehemaligen Kollegen mit auf den Weg: "Ihr macht das schon!"

Zuvor hatte Bürgermeister Michael Müller (CSU) einen gerührt wirkenden Lug nach 29 Jahren im Amt offiziell verabschiedet und sein langjähriges Engagement ausführlich gewürdigt: "Mit Leidenschaft und Augenmaß" habe Lug das Wohl der Bürger im Blick gehabt und als Wirtschaftsreferent entscheidend dazu beigetragen, dass Geretsried als Standort und an Lebensqualität viel gewonnen habe. Lug startete 1990 als Stadtrat für die CSU, trat dann wieder aus und wechselte 1995 als Parteiloser zu den Freien Wählern, später übernahm er das Amt des Wirtschaftsreferenten und des Dritten Bürgermeisters. 2014 kandidierte er für den Posten des Ersten Bürgermeisters, musste sich aber in der Stichwahl Müller geschlagen geben. Für große Heiterkeit im Gremium sorgte die Einspielung eines alten SZ-Artikels aus dem Jahr 1996, der unter dem Titel "Große Pläne in kleinen Schritten verwirklichen" die Vorstellungen des noch sehr jünglingshaft wirkenden Lug zur Stadtentwicklung beschrieb. "Wir wollen alle, dass Geretsried mehr Urbanität erhält", hatte Lug damals im Interview gesagt und prognostiziert: "Das steht und fällt damit, ob sich der Karl-Lederer-Platz zu einem Stadtzentrum entwickelt." Lug sollte damit recht behalten: Die große Umgestaltung des zentralen Platzes ist bereits in vollem Gange. Der Stadtrat, und somit auch Lug, hätten viel zum guten Klima in den Sitzungen beigetragen und auch Rückschläge mit Sportsgeist hingenommen, betonte Bürgermeister Müller. Lug legt sein Mandat aus "persönlichen Gründen" nieder. Für den 54-Jährigen kommt Listennachfolger Heiko Hawla nach, das Amt des Fraktionssprechers der Freien Wähler übernimmt Dominik Irmer.