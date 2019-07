9. Juli 2019, 22:10 Uhr Lange Nacht in Wolfratshausen Fahrplan für die Kneipentour

Das Programm fürs zweite Wolfratshauser Wirtefest am 14. September ist fertig

Von Konstantin Kaip, Wolfratshausen

16 Lokale, 18 Livemusik-Acts und eine ganze Stadt auf Kneipentour: Am Samstag, 14. September, steigt in Wolfratshausen zum zweiten Mal das Wirtefest, mit einem abwechslungsreichen Programm im ganzen Stadtgebiet. Welche Band wo auftritt und was sonst geboten wird, kann man nun im frisch gedruckten Flyer nachlesen, der auf dem Flussfestival verteilt wird und auch im Wolfratshauser Bürgerbüro erhältlich ist.

Nach dem großen Erfolg bei der Premiere im vergangenen Herbst wartet das Wirtefest heuer mit einigen Neuerungen auf. So gibt es diesmal gleich zwei Shuttlebusse, die die Gäste von Kneipe zu Kneipe zu bringen. Die Oldtimerbusse starten jeweils zur vollen und zur halben Stunde vom Marienplatz und klappern alle teilnehmenden Lokale ab. Neu dabei sind diesmal die Bäckerei Manfred Burger am Marienplatz (mit der Band Easy Riders), die Burgschenke des Burgvereins in der Humplgasse (mit dem Barden Graufalke), der Bergkramer am Bergkramerhof (dort machen Paddy Whack irische Musik), sowie in der Pupplinger Au die Trattoria da Nonno (mit einer "Notte Italiana") und der Gasthof Aujäger (mit den Bonny Tones).

Cool bleiben bei heißen Rhythmen hieß es, als 2018 die Band Azucar Cubana in der Wolfratshauser Chili's Tex Mex Bar auftrat. (Foto: Hartmut Pöstges)

Reichlich Programm gibt es aber auch in den Traditionslokalen der Altstadt vertreten. Das Humplbräu wird diesmal den Marienplatz bespielen, und zwar mit den Musikern von 4 plus x, die schon 2018 im Humpl gespielt haben. Die Zeppelin Bar am Turm im Gewerbegebiet hingegen hat diesmal eine neue Band im Programm: Sentilo Solo aus Sendling spielen Ska, Punk und Reggae. Und in der Waldramer Cafébar Fair stehen heuer gleich drei Acts auf der Bühne: Nach der Isar River String Band spielt Easy River, dann der Geretsrieder Liedermacher Willi Sommerwerk.

Im vergangenen Jahr haben zahlreiche Besucher die Konzerte an den unterschiedlichen Lokalen der Stadt genossen, so wie hier an der Flößerei. (Foto: Hartmut Pöstges)

Auf der letzten Seite des Programmheftchens gibt es wieder die Stempelkarte mit 16 Feldern, auf denen sich die Gäste den Besuch der jeweiligen Kneipe abstempeln lassen können. Wer mindestens sechs Stempel sammelt und die Karte mit Namen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse bis 21. September im Bürgerbüro abgibt, kann bei einer Verlosung einen von 48 attraktiven Preisen gewinnen, darunter einen Wiesntisch im Herzkasperlzelt für zehn Personen.

Das Wirtefest dauert von 17 bis 24 Uhr, in der Zeppelin Bar wird bis 5 Uhr früh gefeiert. Das Flyerheft wird auch in allen teilnehmenden Lokalen ausgelegt.