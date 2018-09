11. September 2018, 21:53 Uhr Landtagswahl Podiumsdiskussion zu Umweltthemen

Stimmkreis-Kandidaten stellen sich Fragen des Bund Naturschutz

Die Landtagswahl nimmt Fahrt auf, was sich nicht nur in immer zahlreicheren Plakaten abzeichnet, sondern auch an den wachsenden Möglichkeiten, die Kandidaten im direkten Vergleich genauer unter die Lupe zu nehmen. Nach dem Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft in der vergangenen Woche lädt nun der Bund Naturschutz ein zur Podiumsdiskussion mit den Stimmkreis-Kandidaten. Die Kreisgruppe hat ihren Termin angesetzt für Donnerstag, 13. September, in der Franzmühle in Bad Tölz. Eingeladen, sich den Fragen von Moderation und Publikum zu stellen sind Martin Ehrenhuber, der den CSU-Spitzenkandidaten Martin Bachhuber vertreten wird, sowie Robert Kühn von den Sozialdemokraten, Hans Urban von Bündnis 90/die Grünen, der Landtagsabgeordnete und Freie Wähler-Spitzenkandidat Florian Streibl, Fritz Haugg von der FDP, Markus Gampl von der ÖDP, Elmar Gehnen von der Linkspartei sowie Sepp Lausch von der Bayernpartei. Sie werden sie laut Veranstalter Fragen zum Natur- und Umweltschutz auf Landkreis- und Landesebene stellen. "Die Kandidaten müssen Ideen zur Eindämmung von Artensterben und des Flächenfraßes oder einer zukunftsorientierten Verkehrspolitik mitbringen", heißt es in der Ankündigung. Zudem sollen auch Alternativen zur Tölzer Nordspange diskutiert werden, welche der Bund Naturschutz kritisch sieht. Grundlage hierfür werde unter anderem das Verkehrs-Strukturgutachten von MVV und Transver GmbH sein, welches zu der Aussage komme, dass die Tölzer Nordspange keine Entlastung für den Moraltverteiler bringe und viele weitere Verkehrsprojekte nur die Engpässe verlagerten, so die Veranstalter. Moderiert wird die Diskussion durch die Redaktionsleiterin des Tölzer Kuriers, Veronika Ahn-Tauchnitz. Beginn ist um 19 Uhr.