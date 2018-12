20. Dezember 2018, 22:13 Uhr Landkreis Öffnungszeiten der BRK-Kleidermärkte

Die vier Kleidermärkte des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen haben über die Weihnachtsfeiertage sowie zum Jahresende abweichende Öffnungszeiten.

So ist der Kleidermarkt in Bad Tölz, Am Ried 3a, Telefon 08041/79 53 55, von Heiligabend, 24. Dezember, bis zum Mittwoch, 2. Januar 2019, geschlossen. Ansonsten gelten dort folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr, sowie Montag und Dienstag, 14.30 bis 18 Uhr.

Der Kleidermarkt in Geretsried, Johann-Sebastian-Bach-Straße 13, Telefon 08171/64 93 00, ist von Heiligabend, 24. Dezember, bis zum Donnerstag, 3. Januar 2019, nicht zu erreichen. Die üblichen Geschäftszeiten sind dort Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr, sowie Dienstag, Donnerstag und Freitag, 14.30 bis 18 Uhr.

Der Kleidermarkt "Anziehend" in Wolfratshausen, Barbezieuxstraße 1, Telefon 08071/34 64 01, macht Pause von Heiligabend, 24. Dezember, bis einschließlich Dienstag, 8. Januar 2019. Geöffnet ist danach wieder von Dienstag bis Freitag, jeweils von 9.30 bis 13 Uhr.

Der Kleidermarkt "Fesch" in Lenggries, Johann-Probst-Straße 20, Telefon 08042/503 19 59, schließt nur an den Feiertagen. Es gelten sonst die normalen Öffnungszeiten von Dienstag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr, sowie Dienstag, Donnerstag und Freitag, 14.30 bis 18 Uhr.