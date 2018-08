22. August 2018, 22:04 Uhr Landkreis Badeseen in guter Qualität

Landratsamt spricht nur für vier Weiher ein Schwimmverbot aus

Durch die anhaltende Sommerhitze sind die Badegewässer der Umgebung in diesem Jahr besonders beliebt. Dabei ist die Wasserqualität entscheidend für einen gelungenen Aufenthalt im kühlen Nass. Erfreulicherweise teilt das Landratsamt mit, dass alle größeren Badeseen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen eine einwandfreie Wasserqualität besitzen. Somit sind der Starnberger See sowie Bibi-, Walchen, Kirch- und Sylvensteinsee in diesem Sommer bedenkenlos zu besuchen.

Das Landratsamt spricht jedoch ein Badeverbot für vier der im Umkreis liegenden Badeweiher aus. Demnach weisen der Degerndorfer Weiher, der Hochlandlager Weiher, der Lenggrieser Baggerweiher 2 (am Trattenbach) und der Lenggrieser Baggerweiher 4 (Nähe Bretonenbrücke) eine mangelhafte Wasserqualität auf.

Die mikrobiologische Auffälligkeit der über die vergangenen zehn Jahre entnommenen Wasserproben deutet darauf hin, dass die vier betroffenen Weiher unter anderem durch Abwasser verunreinigt sind. Da diese Verschmutzungen, wie das Landratsamt mitteilt, nicht behebbar sind, bleiben die Weiher dauerhaft für Badegäste gesperrt. Laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit können verunreinigte Gewässer die Gesundheit eines Badegastes in vielerlei Hinsicht gefährden. Unter anderem schlucken Schwimmer, insbesondere Kinder, bei nahezu jedem Badegang Wasser, in dem Mikroorganismen enthalten sind. Darin können auch Krankheitserreger vorkommen, die leicht in den menschlichen Körper gelangen. Die verschiedenen Erreger lösen diverse Krankheitssymptome aus, sie verursachen vor allem leichtere Magen-Darm-Beschwerden.

Nähere Informationen unter www.lra-toelz.de