22. Januar 2019, 21:42 Uhr Landhaus Hub CSU-Stammtisch zu Penzberger Themen

Der Penzberger Ortsverband der CSU lädt alle Interessierten zu einem Politik-Stammtisch ein, und zwar für Donnerstag, 24. Januar, von 19.30 Uhr an, im Landhaus Hub, Café Bistro Bar Extra, Vordermeier 2 in Penzberg. Bürger sind eingeladen, sich an der Meinungsbildung zu folgenden örtlichen Themen zu beteiligen: Braucht Penzberg genossenschaftlich organisierten Wohnungsbau? Welchen Stellenwert braucht der Umweltschutz? Zudem steht der Ideenwettbewerb rund um das Bahnhofsviertel auf der Agenda. Doch die Diskussion ist keineswegs auf diese Punkte beschränkt, im Gegenteil. Die Vertreter der Partei erklären in ihrer Einladung obendrein, dass sie gerne mit den Teilnehmern des Stammtisches über weitere Themen diskutieren werden, welche die Bürger bewegen.