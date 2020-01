Swingende Spirituals, jazzige Filmmelodien wie "Over the Rainbow" und Rock for Strings stehen beim nächsten "Ländlichen Konzert" auf dem Programm, das am Sonntag, 29. März, in der Penzberger Stadthalle über die Bühne geht. Wer den Abend nicht nur vom Publikum aus verfolgen, sondern selbst mitgestalten will, ist am Mittwoch 15. Januar, in den Musiksaal der Grundschule an der Südstraße eingeladen. Doch leitet Günther Pfannkuch die nächste Chorprobe mit dem Vocalensemble Penzberg (Beginn 19.30 Uhr). Interessierte Sänger können sich vorab bei Pfannkuch telefonisch melden (08856/9857) oder einfach zur ersten Probe vorbeischauen.

Auch der Steigenberger Kirchenchor Spirit of the Generations beginnt wieder mit den Proben. Das erste Treffen findet am Dienstag, 14. Januar, im Penzberger Pfarrsaal statt und beginnt um 20 Uhr. Die Leitung hat ebenfalls Günther Pfannkuch. Der Kirchenchor gestaltet einige Messen, beteiligt sich aber auch an der "Gospelnight". Das Repertoire reicht von Werken der Renaissance über die Orchestermesse bis hin zum modernen Spiritual. "Ein Einzelvorsingen findet nicht statt", so Pfannkuch, "gefragt ist in erster Linie die Freude am gemeinsamen Musizieren in einer netten und musizierfreudigen Gemeinschaft und der regelmäßige und engagierte Probenbesuch."