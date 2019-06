2. Juni 2019, 21:50 Uhr Kurzkritik Thriller unterm Zuckerhut

Kontrastreich: Das Doppelkonzert von "Treeo" und "Chop e Espresso" in Gelting

Von Arnold Zimprich, Geretsried

Über den Geltinger "Hinterhalt" senkt sich eine klare, kühle Frühsommernacht; drinnen geht es umso turbulenter zu. Die Formation Chop e Espresso, die sich aus Musikern der Band Chop Gelado und des Streichquartetts Espresso Espressivo zusammensetzt, gibt sich ein Stelldichein mit Treeo - zwei Bands, die unterschiedlicher nicht sein und sich nicht besser ergänzen könnten.

Das Quintett Chop e Espresso - Saxofonist Tom Reinbrecht, Cellistin Anna Rehker, Geigerin Alexa Beattie, Schlagzeuger Thomas Simmerl und Sänger Paolo Alves - hat unter anderem Bossanova im Repertoire. Alves intoniert Tom Jobims "Este Seu Solhar" mit einem so verführerisch-rauchigen Timbre, dass sich die etwa 30 Gäste in eine Bar in Rio de Janeiro versetzt fühlen. Das Stück "Valsa da uma Cidade" von Caetano Veloso ist dann auch eine Hommage an die Metropole unterm Zuckerhut. Rehker und Beattie sorgen für eine weiche, harmonische Basis für die oft schwungvollen Melodien. Bandleader Tom Reinbrecht erntet immer wieder mit Saxofon-Soli Szenenapplaus. Die fünf Profimusiker fordern zum Mitklatschen und -singen auf, spätestens zu "Mas que Nada" von Jorge Ben wippt ein Großteil der Gäste im Takt, zum viel zu frühen Abschluss gibt es mit "Here, there, everywhere" einen Beatles-Song.

Enrico Coromines, einer der beiden Gitarristen von Treeo, hat sich vor drei Jahren mit der Sängerin Petra Scheeser und Michael Vochezer zusammengetan. Scheeser reüssierte mit der Gruppe Wind bereits zweimal beim Eurovision Song Contest. Seit einem halben Jahr tritt das Trio zusammen mit Chop e Espresso auf. Im Programm: raffiniert arrangierte Coverversionen von Michael-Jackson-Songs. Man merkt Scheesers Stimme schon beim ersten Stück ("Rock with you") an, dass sie mit Leidenschaft am Werke ist. Fast mühelos trifft sie jeden Ton, glasklar, hell, berührend. "Zu Beginn haben wir nicht gewusst, ob dieses Bandkonzept aufgehen wird", sagt die Münchnerin später, "doch es hat sich schnell gezeigt, dass es gut funktioniert." Coromines und Vochezer umrahmen Scheesers Stimme mit klassischer Gitarre und Bluesgitarre perfekt, zu "Billie Jean" wippt der Hinterhalt im Takt.

Schließlich streut das Quintett "I want you back" von den Jackson 5 ein - und lässt keinen Zweifel, dass es auch schnelle Nummern mühelos beherrscht. Nach zehn Songs betreten Chop e Espresso und Treeo gemeinsam die Bühne, um Bobby McFerrins "Don't worry be happy" zu intonieren - der ideale Abschluss für ein Doppelkonzert, das ein beschwingtes Publikum in den Abend entlässt.