6. Januar 2019, 21:53 Uhr Kurse Tanzen zu spanischer Musik

Im Januar starten zwei Kurse des Vereins Caminata. Wer sich zu spanischer Musik bewegen möchte, für den ist der Flamenco-Kurs geeignet. Er richtet sich an Einsteiger und Fortgeschrittene. Neben der Freude am Tanz werden Fitness, Körperbeherrschung und Koordinationsfähigkeit gefördert. Ein Einstieg in den laufenden Kurs ist jederzeit möglich. Flamenco-Rock und Schuhe können ausgeliehen werden. Start ist an diesem Montag, 7. Januar, im Bürgerhaus Achmühle von 17.30 bis 18.30 Uhr. Der Kurs umfasst circa zehn Einheiten. Eine Stunde kostet sieben Euro, ermäßigt sechs Euro. Die Leitung hat Wiltrud Krieg, Tanzpädagogin. Eine offene Trommel- und Rhythmus-Gruppe startet am Montag, 14. Januar, in Achmühle, Sonnenstraße 13. Alle 14 Tage treffen sich die Teilnehmer von 16 bis 17 Uhr. Weitere Infos unter www.caminata.de.