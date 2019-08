8. August 2019, 22:02 Uhr Kurioses aus Sachsenkam Nachbarschaftsstreit eskaliert

77-Jähriger leitet Abgase in Toilette des Nebenhauses

Am Mittwoch um die Mittagszeit ist in Sachsenkam ein offenbar schon länger schwelender Nachbarschaftsstreit dramatisch eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, wollte sich ein 77-Jähriger an einem benachbarten Ehepaar rächen. Der Rentner legte dafür einen Plastikschlauch in das gekippte Toilettenfenster des Nachbarhauses, stöpselte diesen an den Auspuff seines Motorrollers und gab mächtig Gas. Den Roller ließ er danach etwa fünf Minuten lang laufen.

Mit der Aktion wollte der Mann seinen Nachbarn offenbar darlegen, wie es ist, wenn Abgase in Wohnräume gelangen. Nach Angaben der Polizei hatte der 77-Jährige sich darüber geärgert, dass sein Nachbar sein Motorrad im Garten gestartet hatte und dabei angeblich Abgase auch ins Schlafzimmer des verärgerten Rentners gelang sind.

Bei seinem Rachefeldzug füllte sich die Toilette der Nachbarn allmählich mit stinkendem Qualm. Zum Glück, so sagt es Polizeihauptkommissar Alois Grünwald von der Inspektion in Bad Tölz, sei die Nachbarin zu Hause gewesen und habe so das "unsägliche Treiben" rechtzeitig bemerkt, bevor jemand einen gesundheitlichen Schaden davongetragen hat.

Die Nachbarin fotografierte das Geschehen und verständigte die Polizei. Erst da baute der erboste Nachbar seine Konstruktion wieder ab. Beim Eintreffen der Streife war das Betreten der Toilette laut Polizei kaum möglich. Es habe sich ein "dichter Abgas-Nebel" gebildet. Da es aber so schien, als könne man den Dunst durch starkes Lüften aus dem Raum bekommen, wurde nicht zusätzlich auch noch die Feuerwehr verständigt.

Zu Schaden gekommen ist bei der Aktion niemand ernsthaft. Der 77-Jährige muss sich trotzdem nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung vor dem Staatsanwalt verantworten. Und alles nur wegen eines überflüssigen Nachbarschaftsstreits.