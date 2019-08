7. August 2019, 21:44 Uhr Kurioses aus Münsing Unbekannter bricht in Garten ein

Die Polizeiinspektion in Wolfratshausen beschäftigt ein merkwürdiger Fall von Vandalismus. In der Nacht auf Mittwoch hat sich am Biberweg in Münsing, das zum Einzugsbereich der Inspektion gehört, eine noch unbekannte Person Zugang zu einem Privatgarten verschafft und dort eine Holzbank mit derartiger Wucht umgeworfen, dass diese auseinandergebrochen ist. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf 400 Euro. Die Wolfratshauser Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Das mögliche Motiv ist derzeit allerdings noch komplett unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wolfratshausen unter der Telefonnummer 08171/421 11 01 entgegen.