26. März 2019, 22:16 Uhr Kurhaus Bad Tölz Irischer Abend mit "Woodwind & Steel"

Zu einem "außergewöhnlichen Abend mit Songs, Jigs und Reels aus Irland und Schottland" lädt die Formation Woodwind & Steel am Freitag, 29. März, ins Tölzer Kurhaus ein. "Like an Evening in an Irish Pub" ist das Programm überschrieben, das rasante Tunes, Spielwitz, Songs und Stories verspricht. Zu den bekannten Hits der keltischen Folk Musik präsentiert das erfolgreiche Trio Anekdoten, Geschichten und Gags, irisch-schottischen Humor und ein temporeiches Entertainment, das bei keinem traditionellen Pub-Abend in Irland fehlen darf. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Zur Einstimmung auf das Konzert stehen im Tölzer Kurhaus irische Spezialitäten und Guinness vom Fass auf der Speisekarte. Karten zu 22 Euro gibt es im Vorverkauf unter anderem bei der Tölzer Tourist Office, über München Ticket und unter Telefon 06043/9 82 79 17.