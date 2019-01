20. Januar 2019, 21:56 Uhr Kunst im Freien Viel mehr als Franz Marc

Das Kochler Museum stellt sein Jahresprogramm vor

Das Franz-Marc-Museum in Kochel am See präsentiert in diesem Jahr nicht nur neue Ausstellungen, sondern erweitert auch den Bestand an Kunst im Freien, so hieß es auf der Jahrespressekonferenz: Im Juni soll die Plastik "Gabelung" von Tony Cragg im Park aufgestellt werden, die der international bekannte Bildhauer eigens für das Museum entworfen hat. "Auch diese Plastik nimmt mit ihrer dynamischen Form und der schimmernden Oberfläche den Gedanken von der Verwandtschaft künstlerischer und natürlicher Schöpfung auf", erklärt Museumsdirektorin Cathrin Klingsöhr-Leroy. Die Skulpturen im Park, so sagt sie, stimmten auf den Museumsbesuch ein, auf eine Sammlung, die nicht nur Franz Marc und dem "Blauen Reiter", der "Brücke" und Paul Klee gewidmet ist, sondern die mit Werken der Nachkriegsabstraktion über den Zweiten Weltkrieg hinausreicht.

Das Franz-Marc-Museum hat im vergangenen Jahr sein zehnjähriges Bestehen gefeiert: Mit einer Ausstellung und einem Symposium zu Paul Klee, in Kooperation mit der Pinakothek der Moderne, mit "Lektüre. Bilder vom Lesen - Vom Lesen der Bilder", mit der Präsentation des gesamten Bestands an Arbeiten auf Papier Franz Marcs, der an die 100 Werke umfasst und so zu den bedeutendsten Sammlungen in diesem Bereich gehört.

Schon seit 2017 werden Besucher durch eine neue Skulptur vor dem Museumseingang, Per Kirkebys Torso-Ast (1992), begrüßt, erklärt Klingsöhr-Leroy, ein Werk, das den Dialog zwischen Kunst und Natur, eine konzeptionelle Grundidee des Franz-Marc-Museums in besonders anschaulicher Weise zeige: "Form und Oberfläche der Plastik erinnern an einen natürlich gewachsenen Baumstamm, aber auch an die Monumentalität und Schwere antiker, von Bildhauern geschaffener Torsi."

Neue Sichtweisen auf den eigenen Sammlungsbestand würden, so die Direktorin, durch Ausstellungen ermöglicht, die Werke in neue Kontexte stellten. Wie verändert sich der Blick auf Franz Marc durch die Nachbarschaft Tony Craggs und Per Kirkebys, durch die Konfrontation mit Joseph Beuys, Georg Baselitz oder - ein für 2020 geplantes Projekt - mit Anselm Kiefer? "Die Antwort auf diese Fragen führt nicht von Franz Marc weg, sondern zu einer intensiven Auseinandersetzung mit seiner Kunst und ihrem geistesgeschichtlichen Hintergrund."

Deshalb bleibe das Museum auch 2019 experimentierfreudig mit Ausstellungen, Sammlungspräsentationen und Veranstaltungen, darunter das neue Format "Yoga im Museum", das körperliche und seelische Entspannung zur Sensibilisierung für die Kunstbetrachtung biete. Wie die Workshops im Freien oder die bewährte Stille in den Museumsräumen soll alles dazu beitragen, das Museum mit seiner reizvollen landschaftlichen Umgebung als besonderen Erfahrungsraum jenseits des geräuschvollen Alltags zu bewahren und zu gestalten.

Bis 17. Februar ist noch die Ausstellung "Franz Marc: Zeichnungen, Aquarelle, Gouachen" zu sehen. Am 24. Februar beginnt die Schau "Erich Heckel: Der poetische Expressionist". Es folgt am 2. Juni "Tony Cragg: Skulpturen und Zeichnungen". Weitere Informationen unter www.franz-marc-museum.de