22. März 2019, 22:14 Uhr Kulturtipp Zugpferde in Aktion

Im Freilichtmuseum Glentleiten

Im ländlichen Alltag früherer Zeiten waren Mensch und Tier oft ein eingespieltes Team. Und auch heute noch stehen Pferde im unwegsamen Gelände, in das sich weder so genannte Holzvollernter noch andere ähnlich große Maschinen wagen, beim Rücken von gefällten Bäumen Waldarbeitern zur Seite. Das Freilichtmuseum Glentleiten zeigt am Sonntag, 24. März, beim Veranstaltungstag "Zugtiere in Aktion" dieses faszinierende Zusammenspiel. Die Vorführungen in Wald und Feld finden von 11 Uhr an und nochmals von 15 Uhr an statt - bei jedem Wetter.