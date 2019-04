1. April 2019, 21:51 Uhr Kulturtipp Zither-Manä spielt

"Back to the roots - vom Kraudn-Sepp bis Chuck Berry" im Tölzer Gasthaus

Der Zither-Manä spielt seit vielen Jahren alles, was ihm gefällt - und das ist halt nicht nur bayerisches Liedgut. Neben Volksliedern und Landlern spielt er Rock, Tango, Blues, Irischen Folk, Balladen - vom Kiem Pauli bis Pink Floyd nutzt er die Zither als Universal-Instrument. Nun ist er mit seinem neuen Programm "Back to the roots - vom Kraudn-Sepp bis Chuck Berry" solo unterwegs. Am Freitag, 5. April, tritt er im Tölzer Gasthaus auf (Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr). Karten gibt es im Vorverkauf zu 16 Euro, an der Abendkasse zu 18 Euro.