26. März 2019, 22:16 Uhr Kulturtipp Wuidara-Funk

Die Band Mamabua spielt im Lenggrieser Arabella-Brauneck Hotel

"Voglwuide Alm-Zigäuner spuin bärign Wuidara Funk": Das ist die Selbstbeschreibung der Band Mamabua, die am Freitag, 29. März, 19.30 Uhr, im KKK im Arabella-Brauneck-Hotel in Lenggries zu hören ist. Die Band besteht aus Leo ausm Isartoi (Gesang, Posaune), TromPeter (Gesang, Trompete, Helikon), Schorschä (Schrammel, Bass), DaMo (Gitarre, Oi-Rufe), Blechnosn (Trompete, Flügelhorn, Hintergrund-Gesang) und Ben (Schlagzeug, Percussion). Der Eintritt kostet neun Euro. Karten gibt es im Vorverkauf per E-Mail an sabine@kkk-lenggries.de, Telefon 08042/91 24 65. Der nächste Auftritt von Mamabua ist dann am Samstag, 6. April, 21 Uhr, im Bistro Trödler in Habach.