12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Kulturtipp Weihnachtsspiel

Der Tölzer Sprecher Klaus Wittmann liest "Ludus de nato Infante mirificus - ein Weihnachtsspiel" von Carl Orff

Der Tölzer Sprecher Klaus Wittmann liest "Ludus de nato Infante mirificus - ein Weihnachtsspiel" von Carl Orff, und zwar am Donnerstag, 13. Dezember, von 19:30 Uhr an im Konferenzraum des Bergkramerhofs bei Wolfratshausen. Das Weihnachtsspiel von Orff basiert weit abseits der bekannten alpenländischen Krippenspieltradition und macht das Weihnachtsgeschehen als ein weltveränderndes, kosmisches Ereignis sichtbar. Der Eintritt zur Lesung kostet 10 Euro, Karten gibt es nur an der Abendkasse.