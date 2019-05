30. Mai 2019, 22:09 Uhr Kulturtipp Vor Lachen geringelt

Veranstaltung in der Grabenmühle

"Ich bin so knallvergnügt erwacht" - Joachim Ringelnatz hat die deutsche Lyrik mit seinem feinsinnigen Humor und Sprachwitz geprägt. Anhand seiner Biografie präsentieren Tina Nicole Kaiser und Jürgen Wegscheider, die als Schauspieler sonst auf den großen Bühnen zuhause sind, in der Grabenmühle am Samstag, 1. Juni, von 19.30 Uhr an sein Leben und seine Werke - mal unverblümt, mal komisch, mal melancholisch und auch mal nachdenklich. Der Eintritt kostet 10 Euro. Anmeldungen unter bholzmayr@t-online.de oder 08171/340451, ab 18 Uhr