26. Februar 2019, 21:59 Uhr Kulturtipp Von Goodman bis Desmond

"Peter Zoelch & friends" spielen im kleinen Saal

Vibrafonist Tizian Jost ist Gast beim nächsten Abend in der Reihe "Peter Zoelch & friends" am Freitag, 1. März, im kleinen Kursaal. Beginn ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro. Zu hören sind Stücke aus dem Repertoire des Modern Jazz Quartet, aus dem Repertoire von Benny Goodman und von Paul Desmond. Mit von der Partie sind neben Tizian Jost mit seinem Vibrafon, Bernhard Pichl am Klavier, Rudi Engel mit dem Kontrabass, Michael Keul am Schlagzeug und Peter Zoelch (Sax, Klarinette). Kartenvorverkauf in der Tourist-Information, Max-Höfler-Platz 1, Telefon 08041/7867-15, E-Mail: info@bad-toelz.de.