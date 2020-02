In der Buchhandlung Rupprecht in Bad Tölz ist an diesem Montag, 10. Februar, Martina Fischer zu Gast. "Auf der Alm und im Tal. Glücklich leben als Selbstversorger" ist ihr Thema. Fischer hat gefunden, wonach viele suchen: ihren "Seelenort". 1400 Meter hoch liegt er, eine einfache Hütte ohne Strom. Ihre ersten Jahre auf der Alm hat sie in dem Buch "Die Alm. Ein Ort für die Seele" geschildert. Die Almsommer haben ihr Leben tief greifend gewandelt, aber auch die Monate, die sie im Tal zusammen mit ihrem Ehemann Franz in einem alten Bauernhaus im Chiemgau verbringt. In ihrem neuen Buch "Auf der Alm und im Tal. Glücklich leben als Selbstversorger" erzählt sie ihre Geschichte weiter und schildert ihr Leben im Jahreslauf. Die Lesung beginnt um 20 Uhr; Einlass 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 8 Euro, Vorverkauf in der Buchhandlung an der Marktstraße 20 (Telefon 08041/792 74 90).