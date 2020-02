Sechs Studenten des Meisterkurses, den die berühmte Geigerin Julia Fischer an der Hochschule für Musik und Theater München gibt, treten heuer beim ersten Abonnement-Konzert der Reihe "Klassik pur im Isartal" auf. Auf dem Programm stehen Werke von Sergej Prokofjew und Antonin Dvorák. Das Konzert findet am Samstag, 15. Februar, 19.30 Uhr, in der Wolfratshauser Loisachhalle satt. Ticket für 30 Euro (ermäßigt 15 Euro) gibt es im Bürgerbüro der Stadt Wolfratshausen, Telefon 08171/21 40, und in allen München Ticket-Vorverkaufsstellen.

