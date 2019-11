Die "Queenz of Piano" in der Wolfratshauser Loisachhalle

Wie schön ist es, nicht perfekt zu sein: Mit diesem Thema beschäftigen sich die Queenz of Piano in ihrem neuen Programm, das sie am Freitag, 22. November, 19.30 Uhr, auf die Bühne der Wolfratshauser Loisachhalle bringen. Die Pianistinnen Jennifer Rüth und Ming zeigen an zwei Flügeln, wie neue Instrumente aus Konstruktionsfehlern entstanden und die Musikwelt revolutionierten, wie ein Quodlibet aus "Freude schöner Götterfunken" und Pharell Williams Happy harmoniert. Die Karte kostet 21 Euro (ermäßigt 17 Euro), an der Abendkasse 25 Euro.