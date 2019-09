Klaviermusik großer Komponisten wird die Pianistin Aglaya Zinchenko am Sonntag, 6. Oktober, in der Aula der Grundschule an der Südstraße in Penzberg interpretieren - und auch auf charmante Art erklären. Sie spielt Stücke von Franz Schubert, Max Reger und Michail Glinka, sowie Variationen Clara Schumanns über ein Thema von Robert Schumann. "Aus einem schlichten Thema entwickelt die Komponistin immer weiter, immer tiefer musikalische Charaktere, als wäre es ein Mensch, und all die Variationen nur seine so verschiedenen Facetten", heißt es in der Einladung. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten kosten 20 Euro, Mitglieder der Musikfreunde Penzberg zahlen 16, Schüler und Studenten 7 Euro.