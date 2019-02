25. Februar 2019, 22:06 Uhr Kulturtipp Uruguays Strände

Audiovisions-Vortrag im Kleinen Kursaal am Vichyplatz in Bad Tölz

"Uruguay - Perle Südamerikas": Über dieses Thema hält Günter Thiemann einen Audiovisions-Vortrag an diesem Dienstag, 26. Februar, im Kleinen Kursaal am Vichyplatz in Bad Tölz. Der Referent hat etliche Jahre in dem lateinamerikanischen Land zwischen Brasilien und Argentinien gelebt. Er zeigt, wie viel Uruguay zu bieten hat: die Hauptstadt Montevideo, menschenleere Strände, mondäne Badeorte, eine mitreißende Musikkultur und die besten Steaks Lateinamerikas. Beginn ist um 19.30 Uhr. Veranstalter ist die Volkshochschule Bad Tölz.