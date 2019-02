8. Februar 2019, 21:46 Uhr Kulturtipp Theatercomedy

Was macht eine Stewardess auf der Alm, was macht eine Sennerin im Flieger und was steckt in dem mysteriösen Kasten im Herrgottswinkel? Unter der Regie von Gabi Rothmüller versprechen die Mimen Alexander Liegl, Angelika Gruber und Ingrid M. Lechner in der Theatercomedy "Drüber" Antworten auf diese und andere nie gestellten Fragen am Samstag, 9. Februar, in der Alten Madlschule in Bad Tölz. Karten kosten im Vorverkauf in der Papeteria Zauner 14 Euro Eintritt, an der Abendkasse 16 Euro. Einlass ist um 19.30 Uhr, das Theater beginnt 30 Minuten später.