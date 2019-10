Swing am Abend

Liebhaber von Jazz sollten an diesem Freitag, 4. Oktober, um 20.30 Uhr in den kleinen Kursaal in Bad Tölz kommen. Zu Gast bei Peter Zoelch ist der Trompeter Harald Kuhn. Neben Kuhn und Zoelch (Tenorsax, Klarinette) mit von der Partie sind Walter Lang (Piano), Benjamin Schäfer (Kontrabass) und Stephan Eppinger (Schlagzeug). Auf dem Programm stehen auch Stücke, die man von George Gershwin, Chet Baker und Bill Evans kennt. Eintritt: 14 Euro, Kartenvorverkauf: Tourist-Info, Telefon 08041/7867-15.