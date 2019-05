6. Mai 2019, 21:56 Uhr Kulturtipp Stilmix

Konzert in der Kochler Heimatbühne

Das Kino Kochel hat die Band s' Elysion Deluxe in die Kochler Heimatbühne eingeladen. Elisabeth Danzer und Sonja Schroth sind zwei Sängerinnen aus dem Isarwinkel/Loisachtal, die sich als Duo mit Gitarre und Akkordeon zu ihren eigenen Songs mit bairischen Texten begleiten, mal bluesig, mal funky, mal Ballade. In der Heimatbühne treten sie zusammen mit den Musikern Sebastian Schwarzenberger (Gitarre), Sepp Müller (Drums, Percussion), Ferdl Eichner (Blues, Harp) und Peter Koller (Bass) am Freitag, 10. Mai, um 20 Uhr auf. Einlass: 18.30 Uhr.