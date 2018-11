21. November 2018, 22:09 Uhr Kulturtipp Spiel der Kontraste

Ausstellung mit Werken von Sissi Edler und Hartmut Bannert

Der Wechsel zwischen matten und schimmernden Bildelementen im Zusammenwirken mit filigranen Schriftzeichen prägt die Bilder von Sissi Edler. Ihre Werke sind zusammen mit Aquarellen und Zeichnungen von Hartmut Bannert am Freitag, 23. November, um 18 Uhr, Samstag, 24. November, und Sonntag, 25. November, jeweils von 13 bis 18 Uhr auf dem Gelände der Firma "Allergika" am Hans-Urmiller-Ring 58 in Wolfratshausen zu sehen.