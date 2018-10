21. Oktober 2018, 21:51 Uhr Kulturtipp Sein oder nicht sein

Die Schauspieler Amelie Kruse und Wolfgang Czeczor präsentieren klassische Literatur

Ein besonderer Zauber entsteht, wenn die Schauspieler Amelie Kruse und Wolfgang Czeczor klassische Literatur präsentieren. Czeczor, der die Internationale Michael-Tschechow-Schule für Schauspielkunst in München besucht hat, liest mit seiner Partnerin aus Werken von Shakespeare, Schiller, Tschechow, Brecht und Villon. Dazu werden Lieder von Bertolt Brecht zu hören sein. Karten, die für den Termin am 7. November gekauft wurden, gelten am 24. Oktober oder können in der Stadtbücherei Penzberg zurückgegeben werden. Der ursprüngliche Termin am 7. November entfällt. Der neue Termin für die Lesung ist Mittwoch, 24. Oktober. Beginn 19.30 Uhr, Stadtbücherei Penzberg. Karten bei der Stadtbücherei, Telefon 08856813750, der Buchhandlung Rolles sowie an der Abendkasse.