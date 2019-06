4. Juni 2019, 21:58 Uhr Kulturtipp Schönes Madeira

Der Deutsche Alpenverein zeigt die Schönheit Madeiras bei einem Bildervortrag

Die portugiesische Insel Madeira bietet Vulkanisch geprägte Berge, viele hundert Kilometer Wanderwege und Steilküsten am Meer mit herrlichen Ausblicken. Ein Höhepunkt der Naturschauspiele ist das Blumenfest, das alljährlich im Mai die Hauptstadt Funchal zu einem Blütenmeer werden lässt. Der Deutsche Alpenverein zeigt die Schönheit Madeiras bei einem Bildervortrag am Mittwoch, 5. Juni, von 19.30 Uhr an in der Flösserstube in Wolfratshausen. Gäste sind herzlich willkommen. Für weitere Informationen: Sylvia Buchmeyer, Telefon 08178/ 8132.