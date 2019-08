2. August 2019, 22:18 Uhr Kulturtipp Rock und Reggae

Die Musiker von "Wedaleichdn" wandeln zwischen den Genres und spielen im Schützenhaus in Wolfratshausen

Ihre neuen Songs stellt die Band Wedaleichdn, die aus dem Oberland stammt, bei ihrem Auftritt an diesem Samstag, 3. August, im "D'Amato" im Schützenhaus in Wolfratshausen vor. Die jungen Musiker bewegen sich zwischen Rock und Pop, Ska und Reggae, wobei sie ausschließlich eigene Stücke mit eigenen Texten spielen. Im September vorigen Jahres brachten sie ihre erste CD "Wie a Kind" heraus. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass von 19 Uhr an. Die Eintrittskarte kostet zwölf Euro im Vorverkauf, 15 Euro an der Abendkasse.