10. Februar 2019, 21:53 Uhr Kulturtipp Retrospektive

"50 Jahre später - weitere 5 Kurzfilme von Michael Fackelmann" im Capitol-Kino

Zu einer Sondervorstellung zum Thema "50 Jahre später - weitere 5 Kurzfilme von Michael Fackelmann" lädt das Capitol-Kino in Bad Tölz ein. Der Tölzer Filmemacher wurde aufgrund seiner Fotoprojekte bekannt und zählt zu den renommiertesten Fotografen Deutschlands. Er wird zu der Matinée am Sonntag, 17. Februar, um 11.30 Uhr anwesend sein. Kartenreservierungen für die Veranstaltung im Capitol Filmtheater am Amortplatz 1, 83646 Bad Tölz, sind unter Telefon 08041/96 58 oder per Mail an mspiegel@kinounterwegs.de möglich.