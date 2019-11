Regenwald, Outback, Aborigines und das Great Barrier Reef: Australiens Bundesstaat Queensland bietet unzählige Attraktionen. Die VHS Geretsried lädt ein, diese kennenzulernen bei einem Diavortrag von Harald Mielke. Unter dem Titel "Queensland - Australien im Kleinformat" referiert er am Freitag, 8. November, von 19 Uhr an in der Stadtbücherei Geretsried, Adalbert-Stifter-Straße 13. Zur Planung wird eine Anmeldung bei der VHS unter der Kursnummer D7031 erbeten, per E-Mail an beate.ruda@geretsried.de oder telefonisch unter 08171/529144