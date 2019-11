Musiker präsentiert sein achtes Album bei einem Konzert in Bad Tölz

"Im Prinzip aus Protest" heißt das mittlerweile achte Album von Christoph Weiherer, das er am Donnerstag, 21. November, im Tölzer "Gasthaus" vorstellt. Der niederbayerische Querdenker und Musikpoet, der seinen Vornamen nie benutzt, hat sich mit seiner Mischung aus Musik und Kabarett längst ein Stammpublikum erspielt, das seine Gitarre, seine Mundharmonika und sein Mundwerk mit scharfzüngiger Kritik und deftigen Sprüchen goutiert. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass von 19 Uhr an. Karten kosten 15 Euro im Vorverkauf, 18 an der Abendkasse.