17. Februar 2019, 21:53 Uhr Kulturtipp Portugal in Bildern

Ein Vortrag im Kleinen Kursaal

Für Dienstag, 19. Februar, 19.30 Uhr, lädt die Tölzer Volkshochschule zum Reisevortrag "Portugal - auf Entdeckungsreise am Ende der alten Welt" mit dem Referenten Werner Menner in den Kleinen Kursaal ein. Portugal ist ein Juwel am südwestlichen Rand Europas. Es drängt sich nicht auf, es will entdeckt werden. Wer sich nicht mit den berühmten Badeorten im Süden begnügt, sondern auch dem Rest der ehemaligen römischen Provinz "Lusitania" die Ehre erweist, dem präsentiert sich ein Land von poetischer Schönheit.