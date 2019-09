Anette Hornsteiner spielt am Donnerstag im kleinen Kursaal in Bad Tölz

"Hommage à Paris", so nennt die Harfenistin Anette Hornsteiner ihr aktuelles Serenaden-Programm. Sie war in diesem Jahr schon zwei Mal in der französischen Hauptstadt, ein Mekka für sie und ihre Kolleginnen, wo es im 18. Jahrhundert 200 Harfenbauer gegeben haben soll. Am Donnerstag kommt sie in den kleinen Kursaal nach Tölz, spielt Solowerke von Debussy, Saint-Säens und Fauré und erzählt von ihren Erlebnissen und Lieblingsplätzen. Beginn: 19.30 Uhr, Eintritt frei.