18. November 2018, 22:28 Uhr Kulturtipp Paläste und Kamele

Referent Gerhard Schwenk liefert die Geschichten zu eindrucksvollen Bildern

Kamele bringt man gemeinhin mit Arabien und Nordafrika in Verbindung. Dass es sie aber auch in Indien gibt, kann man bei einem Diavortrag der Volkshochschule Bad Tölz lernen. "Im Reich der Maharadschas - Reise durch den Norden Indiens" heißt die Veranstaltung, die dort am Dienstag, 20. November, im kleinen Kursaal stattfindet. Referent Gerhard Schwenk liefert die Geschichten zu eindrucksvollen Bildern von monumentalen Wehranlagen, prunkvollen Gemächern und stilvollen Malereien in den märchenhaften Palästen der Rajas im Norden Indiens. Und von ihren stolzen festlich geschmückten Höckertieren. Beginn ist um 19.30 Uhr.