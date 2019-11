Bildhauer Leonard Lorenz zeigt am Wochenende Skulpturen, Gemälden und Zeichnungen in Schäftlarn. Am Sonntag gibt es zudem Livemusik

Der Bildhauer Leonard Lorenz zeigt an diesem Samstag, 30. November, Skulpturen, Gemälden und Zeichnungen in seinem sanierten Artforum Lorenz. Dazu sind die Türen von 13 bis 20 Uhr geöffnet in der Starnbergerstraße 103 a, Neufahrn-Schäftlarn. Einen Tag später, am 1. Dezember, veranstaltet Lorenz zudem ein Atelierfest mit der Band Gitanes Blondes und kulinarischem Imbiss. Besucher werden um einen Kostenbeitrag gebeten. Beginn ist hier um 16 Uhr, nähere Informationen gibt es per E-Mail an art@leonard-lorenz.com