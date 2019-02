24. Februar 2019, 21:55 Uhr Kulturtipp Neuer Thriller

Ursula Poznanski liest in Bad Tölz aus ihrem Roman "Thalamus"

Aus ihrem Roman "Thalamus" liest Ursula Poznanski am Dienstag, 26. Februar, in der Buchhandlung Winzerer in Bad Tölz. In dem Thriller geht es um den 17 Jahre alten Timo, der nach einem Motorradunfall in einer Klinik aufwacht, die weitab in einem Wald liegt. Während er sich langsam erholt, stellt er fest, dass plötzlich von Dingen weiß, über die er besser nichts wissen sollte. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro für Erwachsene, Schüler zahlen die Hälfte. Um Anmeldung wird gebeten, Telefon 08041/98 12, E-Mail: luna@buchhandlung-winzerer.de