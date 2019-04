11. April 2019, 21:52 Uhr Kulturtipp Musik am Heiligen Grab

Die Karwoche in Iffeldorf

Die Karwoche wird in der Iffeldorfer Pfarrkirche wieder musikalisch gestaltet. Am Palmsonntag, 14. April, erklingen von 19.30 Uhr an am Heiligen Grab die Goldberg-Variationen, BWV 988, von Johann Sebastian Bach mit Felizitas Rodach (Klavier). Am Karfreitag, 19. April, sind Gedanken von Julius Döpfner zum Kreuzweg zu hören, Lieder und Instrumentalmusik werden von Martha Horn (Klarinette), Ellen Hennen (Fagott), Heinz Hennen (Flöte), Franz Schesser (Zither) sowie dem Heuwinkl-Zweigesang und Monika Heiß (Sprecherin) vorgetragen. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.